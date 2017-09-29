Cepten internete yüzde 50 zam geliyor

Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderdiği torba yasaya göre, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yüzde 7.5'lik tek orana sabitlenecek. Bu durum, telefon ve televizyon için ödenen vergiyi düşürürken, cepten internete ise yüzde 50 zam olarak yansıyacak.

Hükümetin vergi zamları, kullanımı son yıllarda büyük artış gösteren mobil telefonlardan internet ücretini de artıracak.

Meclis’e gönderilen torba yasa, Özel İletişim Vergisi’ni de (ÖİV) tek orana sabitliyor. Yeni dönemde 1999 Marmara Depremi’nin ardından başlayan ve geçen 18 yılda 60 milyar liraya ulaşan ÖİV de değişiyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, ÖİV’deki değişiklikle yüzde 7.5’lik ek oran uygulanacak. Halen yüzde 5, 15 ve 25’lik oranlar bulunuyor.

Yüzde 7.5’lik ÖİV, telefon ve televizyon için ödenen vergiyi düşürürken, sadece ses kullanımında hem cep hem de sabit ev ve iş telefonu faturalarını indirecek.

Şu an devletin ÖİV tahsilatının büyük kısmını yaptığı internet hizmetlerindeki vergi ise 2018’den itibaren yüzde 50 zamlanacak.