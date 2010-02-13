'Cep'ten alo demek ucuzluyor

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), operatörler arasındaki görüşmelere uygulanan arabağlantı ücretini yüzde 50 düşürmesi cep telefonu görüşmelerinde ucuzluk getirecek. Yeni düzenlemedeki indirimin daha önceki indirimde olduğu gibi Turkcell, Avea ve Vodafone tarafından faturalara yansıtılması bekleniyor.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan’dan itibaren uygulanmak

üzere arabağlantı ücretlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında indirim yapmasının, cepten görüşmeleri ucuzlatması bekleniyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl mayıs ayında yapılan yüzde 30’luk indirimin ardından, bu indirimin de faturalara büyük ölçüde yansıması bekleniyor. İki farklı operatör arasında yapılan görüşmelerde uygulanan ücrete arabağlantı ücreti deniyor.



Bu ücret tarifeleri abone sayısı, mobil hizmet maliyeti, karşılıklı trafik ve pazara giriş sırasına göre BTK tarafından belirleniyor.





İkinci büyük indirim



BTK’nın internet sitesinde duyurduğu tarifeyle yeni arabağlantı ücretleri belirlendi. Yeni düzenlemedeki indirimin, daha önceki indirimde olduğu gibi Turkcell, Avea ve Vodafone tarafından faturalara yansıtılması bekleniyor. Operatörlerin indirimi uygulamaya koyması halinde telefon faturaları 1 Nisan’dan itibaren yüzde 50’ye varan oranda ucuzlaması bekleniyor. BTK, 3G ve ondan önceki teknoloji olan 2G için sesli konuşmada aynı arabağlantı ücretlerini belirlerken görüntülü konuşmada daha yüksek fiyat belirledi. Turkcell, yeni arabağlantı ücret tarifelerine göre kendileri için daha önce 0.0655 TL olan GSM şebekelerinde çağrı sonlandırma ücretinin 0.0313 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Turkcell’den yapılan açıklamada, “Kurul kararında belirtilen arabağlantı ücretlerindeki düşüş sektör beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu indirim sonrasında arabağlantı ücretleri mobil pazarda Avrupa Birliği ortalamalarının yedi kat altına indi” denildi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Finansal anlamda etkileri olabilecek bu kararın, sektörde şartları değiştirdiği için fırsatlar barındıracağını düşünüyorum” dedi.





Türksat internet üzerinden ses hizmeti verecek



Türk Telekom ile Türksat arasında rekabet yaşanıyor. Rekabeti, Türk Telekom’un abonelerine önümüzdeki günlerde sunmaya başlayacağı “IPTV (internet TV) ve Web TV” hizmeti tetikledi. Türk Telekom’un sabit telefon kablosu üzerinden verdiği internet hizmetinin yanında, IPTV ve Web TV üzerinden televizyon yayıncılığına başlayacak olması, kablo üzerinden televizyon yayıncılığı yapan Türksat’ı harekete geçirdi.





Yeni ücretler



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 1 dakikalık görüşme ücreti için belirlediği yeni tarifeler:



Turkcell 3,13 (6,55 kuruştan indirim)



Vodafone 3,23 (6,75 kuruştan indirim)



Avea 3,7 (7,75 kuruştan indirim)



Türk Telekom şehiriçi 1,71



Türk Telekom alan içi 1,39



Türk Telekom şehirlerarası 2,24



