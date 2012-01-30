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Ekonomi

Cepte online şikâyet dönemi

Tüketicilerin sabit ve mobil telefonla internet üzerinden şikâyetlerini iletme dönemi yarın başlıyor.

30 Ocak 2012 02:00


 T24-   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, tüketicilerin yarından itibaren sabit ve mobil telefonla internet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini söyledi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), sabit ve mobil telefon ile internet hizmetlerine ilişkin şikayet başvurularını daha etkili bir şekilde takip edebilmeleri ve şikayetlerin kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak uygulama yarın başlayacak.


Bakan Yıldırım, bir süredir test çalışmaları devam eden Online Şikâyet Bildirim Sistemi ile müşteri memnuniyetinin artırılacağını vurguladı. Yıldırım, "Sanal dünya, yalan dünya olmamalı. Bir taraftan yasal altyapısı oluşturulmalı. Öte yandan, her türlü art niyetli girişimlere karşı gerekli koruma önlemleri alınmalı" dedi.

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