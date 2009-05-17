'Cep'te mesaj sorunu bitiyor

Tek SMS mesajı atıp üç mesaj atmış gibi ücret ödeme derdi bitiyor.



Vatan'ın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonlarında 1 Temmuz’dan itibaren Türkçe karakter zorunluluğu getirdi. Bu özelliği taşımayan telefonlar toplatılacak. BTK’nın ‘Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; piyasaya arz edilen kısa mesaj hizmetini haiz cihazlar, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ‘ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0’ teknik özelliklerine veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerine uygun olacak.



İşletmeciler, kısa mesaj altyapılarında, ‘ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0’ teknik özelliklerini veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerini haiz olmayan cihazlar ile unicode sistemi kullanılarak kodlanan, Türkçe karakterleri içeren ve 160 karaktere kadar olan kısa mesajı, tek bir mesaj olarak kabul edecek ve ücretlendirecek.



Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan cihazların piyasaya arzına izin verilmeyecek. Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan cihazların varlığının tespiti halinde, cihazların piyasaya arzı durdurulacak, cihazlar sırasıyla imalatçısı, üreticisi, yetkili temsilcisi veya dağıtıcısı tarafından toplanacak veya toplattırılacak.



Ücretlendirme sorun oldu



GSM standardında iki alfabe tablosu tanımlanıyor. Bunlardan biri Unicode alfabesi, diğeri her bir karakteri 7 bit uzunluğunda olan GSM alfabesi. GSM alfabesinde sadece 128 karakter bulunuyor ve bunların içinde Türkçe’deki ı, ğ, ş, i, ğ, ş harfleri yeralmıyor. SMS mesaj bilgisi için GSM’de 140 byte ayrılıyor. Bu GSM alfabesi kullanıldığında 140x8/7=160 karakter, Unicode alfabe kullanılırsa 140x8/16= 70 karakter alıyor. Eğer bu limitler geçilirse yeni bir SMS oluşturularak mesajın devamı yeni SMS’in içine yazılıyor. Örnek olarak 160 karakterlik Unicode Türkçe mesaj ancak 3 SMS (70+70+20 karakterden oluşan 3 mesaj) ile gönderilebiliyordu. Dolayısıyla tek mesaj için birkaç mesaj ücreti ödenmesi söz konusu oluyordu.

