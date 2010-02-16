Cepte indirim yüzde 20 yansıyacak

BTK Başkanı Tayfun Acarer, arabağlantı ücretlerinin alt sınırında yapılan yüzde 50'lik indirimin toplam haberleşme bedeline yansımasının aynı olmayacağını belirterek "Yüzde 15-20 düşüş olarak haberleşme bedeline yansır" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Acarer, operatörler arası aramalarda kullanılan tarifeyi tanımlayan arabağlantı ücretlerinin alt sınırında geçen hafta yaklaşık yüzde 50 oranında indirim yapıldığını hatırlattı. Bir kaç yıldır devam eden bu uygulamanın operatörler arası aramayı kolaylaştırdığını ifade eden Acarer, şu görüşleri dile getirdi:

"Böylece, abonelerin diğer operatörleri daha rahat arama ve ve daha fazla konuşma olanağı ortaya çıktı. Bu düşüşün toplam haberleşme bedeline yansıması yüzde 50 olmaz. Çünkü abonelerin kendi içindeki görüşmeleri, diğer operatörlere göre daha fazla. Yüzde 70-75 şebeke içi, yüzde 25, diğer operatörlerle görüşülüyor. Yani yüzde 25'teki yüzde 50'lik düşüşten bahsediyoruz burada. Yüzde 15-20 düşüş olarak haberleşme bedeline yansır. Ama en önemli yansıma değişik sabit ücretli kampanyaların ortaya çıkması şeklinde olacak".

12 Milyon numara taşındı

Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 12 milyon abonenin numarasını başka bir operatöre taşıdığını belirten Acarer, " Numara taşınabilirliğine tahminlerimin çok üstünde bir talep geldi ve şaşırıyorum, bu talep aynı hızla devam ediyor. Günde 30 binin üstünde numara taşınıyor. Dünyada böyle bir örnek yok gibi" diye konuştu.