Cepte indirim müjdesi

Sabit ve mobil hatlar arasında yapılan telefon görüşmelerinde 1 Mayıs’tan itibaren ‘alo’ demek yüzde 30 ucuzluyor.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni arabağlantı tarifelerini açıkladı. 1 Mayıs’tan sonra cep telefonu görüşme ücretleri yüzde 30 ucuzlayacak. Yeni tarifeler uygulanmaya başladığında 1 Mayıs’tan itibaren Turkcell, Vodafone ve Avea’nın cep telefonu görüşmelerinde yüzde 30 indirime gitmesi bekleniyor.



BTK'nın 1 dakikalık görüşme ücreti için belirlediği yeni tarifeler şöyle:



-Turkcell 6,55 kuruş (9,10 kuruştan yüzde 28.02 indirim yapılıyor)

-Vodafone 6,75 kuruş (9,50 kuruştan yüzde 28.95 indirim yapılıyor)

-Avea 7,75 kuruş (11,2 kuruştan yüzde 30.8 indirim yapılıyor)

-Türk Telekom şehiriçi 1,39 kuruş (1,71 kuruştan indirim yapılıyor)

-Türk Telekom alan içi 1,71 kuruş (daha önce bu tarife yoktu)

-Türk Telekom şehirlerarası 2,70 kuruş (inidirim yok)



Arabağlantı ücreti nedir?



İki farklı operatör arasında yapılan görüşmelerde uygulanan ücrete arabağlantı ücreti deniyor. Bu ücret tarifeleri abone sayısı, mobil hizmet maliyeti, karşılıklı trafik ve pazara giriş sırasına göre BTK tarafından belirleniyor.



Avea: Ara bağlantı ücretleri daha da düşürülmeli



Tarife değişikliğinin işletmecilerin birbirlerine ödemekte oldukları dakika başı toptan ücretlerde yüzde 28 ila yüzde 31 aralığında indirime karşılık geldiğini söyleyen. Avea CEO’su Cüneyt Türktan, ara bağlantı ücretlerinin ’pazardaki dengeler göze alınarak’ daha da düşürülmesi gerektiğini vurguladı.



Türktan, Turkcell'in kendi abonelerine BTK tarafından belirlenen 6,55 kuruşluk yeni toptan ücretten çok daha düşük ücretler belirlediğini belirtti ve "Bu da pazarda etkin rekabetin tesisini güçleştirmektedir" dedi.



Sektördeki adil rekabet ortamının oluşması bakımından büyük önem taşıyan ara bağlantı ücretlerinin düşürülmesi ile ilgili düzenlemeleri her zaman desteklediklerini dile getiren Türktan, şunları kaydetti:



“BTK’nın bu kararı doğrultusunda sağlanacak daha adil bir rekabet ortamında, abonelerimize “Her Yöne Sınırsız” tarifemizde olduğu gibi, tüm işletmecileri uygun fiyata arayabilecekleri çok cazip tarifeler sunmaya devam edeceğiz.



Öte yandan yeni yayınlanan ücretlere bakıldığında, özellikle hakim durumdaki işletmecinin maliyetleri ve şebeke içi fiyatları göz önüne alındığında, bu ücretlerin bu seviyelerden daha da aşağıya düşürülebileceği ortaya çıkmaktadır.



Bu vesile ile ara bağlantı ücretlerinin ’pazardaki dengeler göze alınarak’ daha da düşürülmesi ve hakim durumdaki işletmecinin toptan ve perakende ücretleri arasındaki dengenin sağlanması için gerekli düzenlemelerin önemini bir kere daha vurgulamak isteriz.”

