Cepte görüntü başlayacak 8 milyon telefon çöp olacak

Devletin 1.26 milyar dolar sağladığı 3G ihalesinden sonra cep telefonu pazarında taşlar yerinden oynayacak. İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Dursun, 2009’da 3G’ye uyumlu olmayan 8 milyon cep telefonunun çöpe gideceğini söyledi.



Cep telefonu kullanıcılarına yeni olanaklar sunacak Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Sistemi’nin (3G) kurulmasını öngören cuma günü yapılan ihale cep telefonu ihalesini baştan sona değiştirecek. Devletin 1.26 milyar dolar kazandığı ihalede üç operatör de lisans sahibi olurken 3G’li hayatın gelecek yıl haziran ayından itibaren başlaması bekleniyor. Cep’te görüntülü konuşmadan, internete kadar birçok imkan sağlanacak 3G’li hayatta mevcut cihazlar, televizyon izlenemeyeceği, internete hızlı erişim sağlanamayacağı için atıl duruma düşecek. 94.3 milyon kayıtlı telefon sayısı ve 65 milyon cep abonesinin bulunduğu Türkiye’de 2009 başında ikinci nesile uygun 8 milyon cep telefonu ya çöpe gidecek ya da ikinci el piyasasında kayıt dışı satılacak.



1.5 yılda bir değiştiriyor



Aboneler 2009 Haziran ayından itibaren cepten maç izleme, hızlı internet, uzaktan tedavi hizmeti alabilecekler. Ancak bunun için cihazlarını değiştirmeleri gerekecek. Cep telefonunu 1.5 yılda bir değiştiren Türkiye’deki abonelerin 3G teknolojisine hemen ayak uyduracağı belirtiliyor. Bu değişimin 2009 başında 4 milyon 3G cihazının satılmasıyla başlayacağını söyleyen Mobil MOBİSAD Başkanı Murat Dursun, daha şimdiden sektörün ithal ettiği ürünlerde 3G’ye uyumlu cep telefonlarının öne çıktığını söyledi. Söz konusu dönüşümün, cep telefonu ithal edip vatandaşlarına satan Türk ekonomisine zarar vereceğini kaydeden Dursun, 1994 yılından bu yana yaklaşık 20 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiğini, bunun daha da artacağını söyledi. Şu anda her yıl 6 milyon adet cep telefonunun, yenileme sebebiyle çekmecelerde atıl vaziyete düştüğünü aktaran Dursun, ‘Öngörümüz 3G’nin ardından 6 milyon 8 milyona çıkacak’ dedi.



2009 yılında fiyatlar 250 YTL’ye düşer



Piyasada şu anda 3G’ye uyumlu satılan telefonları 300 YTL ile 1.600 YTL’ye arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Türkiye’ye zaman içinde farklı marka ürünlerin geleceğini dile getiren Dursun, yeni yıldan itibaren bin 200 YTL seviyesinde seyreden üçüncü nesil cep telefonu fiyatlarında düşüş olacağını söyledi. Ürün fiyatlarının 250 YTL’ye kadar gerileyeceğini aktaran Dursun ‘3G teknolojisini sunacak üç operatörün tüketiciye vereceği hizmetler arttıkça cihaz sayısı artacak. Bu hizmetler ne kadar hızlı sunulursa bu trafik hızlanacak. Bundan sonra cihaz alacak insanlar 3G teknolojisini destekleyen cihaz almaya gayret edecek. Bu rekabetle birlikte telefon fiyatlarının düşmesini beraberinde getirecek.’ Geçen yıldan bu yana 3G teknolojisini destekleyen cihazların Türkiye’de satıldığını kaydeden Dursun, son bir kaç ay içinde satışları artan dokunmatiklerin 3G’yi desteklediğini ifade etti. İhalenin ardından satışların daha da artacağını kaydeden Dursun ‘Firmalar, cep telefonu ithalatında 3G’yi destekleyen cihazları ön plana çıkaracaklar. 2G’yi destekleyen cihazlardan ziyade 3G’ler getirilecek. 3G’ler çünkü 2G’de de kullanılacak’ diye konuştu.



İngilizler 2 Euro’ya çuvalla ikinci el telefon topluyor



İngiltere ve İspanya’nın Türkiye’den 2 Euro’ya bir çuval ikinci el telefon toplayıp sattığını söyleyen Dursun, ‘Biz de ikinci el cep telefonlarını toplayıp, ihraç edebiliriz’ dedi. Türkiye’de ikinci el cihazların değerlendirileceği sağlıklı bir düzenleme olmadığını dile getiren Dursun, cuma günü yapılan ihalenin ikinci el telefon ticaretinde yeni bir dönem başlatmasını istedi. Bunun için sektör olarak bir öneri hazırladıklarını ifade eden Dursun, konuyu özetledi: ‘Her yıl 8 milyon cep telefonu ikinci elde alınıp satılacak. Yarısı atıl hale gelecek. Biz bunları toplayıp ihraç edebilmeliyiz. İçerde değerlendirilmesi için KDV yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmeli. Dışarıda satılması için teşvik verilmesi gerekir. Şu anda hiç vergi alınmıyor, kayıtlı hale getirirsek yüzde 100 vergi geliri anlamına geliyor. Bu cihazlar bakım onarımı yapılarak kutulanarak garantilendirilerek satılabilecek. Tüketici memnuniyeti sağlanacak.’ İkinci el telefonları çöpe gitmekten kurtaracak öneriyi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a sunduklarını belirten Dursun, Maliye Bakanı’nın vergi konusunda ikna edilirse 8 milyon telefonun ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Dursun, ‘Uganda Büyükelçisi ile bizzat görüştüm. Türkiye’deki ikinci el telefonları alıp Afrika’da satabileceklerini söyledi. Mısır’dan da benzer talep var’ dedi.

