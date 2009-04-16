Cepte 3G lisansları ay sonuna kadar tamam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, bu ayın sonuna doğru, 3. nesil lisansları vermeyi umut ettiklerini söyledi. Acarer, "Hücresel Sistemler, Baz İstasyonları ve Etkileri" başlıklı bilgi teknolojileri konferansında yaptığı konuşmada, 3G'ye çok önem verdiklerini belirtti.

"Bu ayın sonuna doğru, inşallah 3. nesil lisansları da vereceğiz" diyen Acarer, Danıştay'dan bu konuda görüş geldiğini, bu görüşü dikkate aldıklarını ifade etti.



Acarer, şöyle konuştu:



"Yapılan önerileri ve değişiklikleri dikkate alarak, 3. nesille ilgili imtiyaz sözleşmesinin son halini dünkü kurulumuza soktuk. Kurul üyesi arkadaşlarımız bunu değerlendiriyor. En kısa sürede, imzalar tamamlandıktan sonra operatörlerimizi önce bize davet etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki, 'Önce Maliye Bakanlığına gidin, yaklaşık 2 milyar dolarınızı yatırın, toplam olarak. Sonra dekontlarınızla beraber bize gelin. Ve belirlediğimiz tarihte imtiyaz sözleşmelerinizi imzalayalım ve 3 ay sonra bu sistem Türkiye'de hazır olsun'. Söyleyeceğimiz şey bu, bunu da operatörlerimiz biliyor."

