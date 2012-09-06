Cephanelik patlamasının ardından evlere taş ve demir yağdı

Afyonkarahisar'da cephanelikteki patlamayla birlikte çevre mahallelere de taş ve demir parçaları yağdı. Can kaybı ve yaralanan olmadı ancak çok sayıda ev ve araç zarar gördü.



Afyonkarahisar'da askeri cephanelikte meydan gelen patlama nedeniyle kışla yakınındaki Harman Mahallesi de büyük hasar gördü.

Mahallede can kaybı ve yaralanan olmadı. Patlama sırasında mahallelinin evlerinde olması can kaybını önledi.

Patlamayla birlikte askeri birlikteki binalardan kopan beton parçaları, taş ve demir parçaları mahallenin üzerine yağdı. Evlerin camları kırıldı, çatılar çöktü. Çok sayıda araç da taş ve demir parçaları yüzünden zarar gördü.

NTV yayınına katılan bir mahalleli yaşananları şöyle anlattı:

"İlk önce deprem oluyor sandık, sarsıntı başladı. Sonradan patlama sesi geldi. Herkes dışarı çıktı. Ortalık toz duman olmuştu. Askeriyenin olduğu yerden büyük bir alev topunun yukarıya yükseldiğini gördük. Kargaşa başladı, elektrikler kesildi. Sonra cephaneliklerden birinin patladığı söylendi. İnsanlar evde olmaları sayesinde kurtuldular. Dışarıda taş ve demir parçaları yağdı."



Cephanelikteki patlamanın korkusu çocukları bütün gece titretti



25 askerin şehit olduğu Afyonkarahisar’da meydana gelen patlamadan en çok çocuklar etkilendi. Büyük bir korku yaşayan çocuklar çok zor bir gece geçirdi. Aileler, ağlayan çocuklarını susturmakta zorlandı. Çocuk, büyük Afyon halkı uykusuz sabahı karşıladı.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberi şöyle:



Çayı demlerken patlayan cephanelik



Cephaneliğe yakın mesafede oturanlar için patlama tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Patlamanın yaşandığı saat 21.15’te, televizyon seyredenler, sofrayı toplayan ve çay demleyen kadınlar, yatmaya hazırlanan çocuklar yerlerinden fırladı. Camlar kırıldı, eşyalar sarsıldı. Herkes, yeni bir deprem sandı. Ancak, yangını gören Afyonlular neye uğradıklarını şaşırdı.



Vatandaş: Yanıyoruz



Yangının büyüklüğü de korku yarattı. Cephaneliğe yakın mesafede oturan vatandaşlar, "yanıyoruz" diye bağırmaya başladı. Zaman ilerledikçe herkes korkusunu unutup Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne ihtiyaç olur gerekçesiyle kan vermeye koştu.