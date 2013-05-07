Cephanelik gibi otomobil

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Muş'ta bir araçta yapılan aramada, 4 roketatar, 4 roketatar mermisi, 4 el bombası, bir kaleşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi

07 Mayıs 2013 10:08

Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
 
Alınan bilgiye göre, Bulanık ilçesinden şehir merkezine giden ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan 49 D 5605 plakalı otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muş-Bingöl karayolundaki kontrol noktasında durduruldu.

Biri kadın 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 4 roketatar, 4 roketatar mermisi, 4 el bombası, bir kaleşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından silah ve mühimmatlara el konulurken, araçtaki 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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