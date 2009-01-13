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Cephane TSK envanteriyle aynı cinsten

Ankara Yenikent’te bulunan mühimmatın ağırlıklı olarak, Silahlı Kuvvetler envanterinde bulunan cinsten olması dikkat çekiyor.

13 Ocak 2009 02:00

Ankara Yenikent’te bulunan mühimmatın ardından, gözler, bunların nereden, hangi amaçla ve kimin tarafından toplandığı sorusuna çevrildi. Ele geçirilen mühimmatın ağırlıklı olarak, Silahlı Kuvvetler envanterinde bulunan cinsten olması dikkat çekiyor.

Polis, Yenikent’teki kuyudan çıkarılan el bombaları ve mühimmatla ilgili soruşturmaya hemen başladı. İlk aşamada el bombalarıyla mermi paketleri üzerindeki seri ve parti numaralarını tespit ediyor.

Bu numaralardan yola çıkılarak, mühimmatın hangi tarihte üretildiği, nereye teslim edildiği ya da hangi birlik tarafından kullanıldığı gibi soruların yanıtları aranacak. Böylece bunların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinden yasadışı bir şekilde çıkarılıp çıkarılmadığı anlaşılacak.

Bu noktada Yarbay Mustafa Dönmez’in soruşturmayı yürüten savcılara vereceği ifade de büyük önem taşıyor. Gözaltına alınmadan önceki süreçte mahkeme kararıyla teknik takibe alındığı belirtilen Dönmez’in kimlerle irtibat içinde olduğu, silahların kullanım amacına dönük de ipucu verecek.

Silahların saklanma şekli de uzmanların üzerinde durduğu konulardan biri. Askeri uzmanlar, bu tür mühimmatın dış etkenler nedeniyle yıpranarak özelliklerini kaybetmemesi için özel yöntemlerle saklanması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle mühimmatın sarılı olduğu malzemeden saklama derinliğine kadar tüm etkenlerin, saklayanların profesyonel mi yoksa amatör mü olduğuna ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyorlar.

Aynı uzmanlar, görüntülere yansıdığı kadarıyla gerek mühimmatın gerekse onları muhafaza eden kutuların hiç yıpranmamış olduğuna dikkat çekerek, uzun süredir orada olmalarının pek de mümkün olmadığını ifade ediyorlar.

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