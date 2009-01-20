Cephane kardeşliği!

Ergenekon davası tutuklusu eski özel harekâtçı İbrahim Şahin'le tutuklu yarbay Mustafa Dönmez'in kazılarda ortaya çıkan Ankara cephaneliğini birlikte oluşturduğu ileri sürüldü.



Ergenekon operasyonlarının 10. dalgasında tutuklanan kilit isimler Emniyet Özel Harekât Dairesi eski başkan vekili İbrahim Şahin ile tutuklu yarbay Mustafa Dönmez'in ilk sorgulamalarında ilginç bilgilere ulaşıldı. Şahin ve Dönmez'in, Türkiye'yi sarsan Ankara cephaneliğini birlikte oluşturdukları ileri sürüldü. İkilinin iki yıldır düzenli temasta olduğu belirlendi.



MİT'in ilk defa Mayıs 2005'te hazırladığı belgede dikkat çekilen Karargah Evleri yapılanması konusunda Yarbay Dönmez'e ilişkin tespitlere de yer verildi. Buna göre Dönmez, Karargah Evleri bölge sorumlusu olarak görev yapıyor. Sabah gazetesinin edindiği bilgiler çerçevesinde, Ergenekon Davası'nın seyrini etkileyecek iddialar şöyle:



- Cephaneliği birlikte oluşturdular: Ankara'ya tayini çıkan Yarbay Dönmez'in Sakarya'da görev yaptığı sırada da Ergenekon zanlısı İbrahim Şahin ile sık sık görüştüğü ortaya çıktı. İkilinin Ankara'da da haftada bir biraraya geldikleri tespit edildi.



5 gün neredeydi?



- Polatlı’da kayıplara karıştı: Mustafa Dönmez'le ilgili yapılan ilk sorgulamalarda, Dönmez'in 10'uncu dalga operasyonunun başladığı 7 Ocak günü Polatlı'da olduğu öğrenildi. Ancak Dönmez'in kimler tarafından yapıldığı henüz tespit edilmeyen "Kaç" ihbarı aldığı ve ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Dönmez'in 5 gün boyunca nerede saklandığı ise henüz bilinmiyor.



- Karargâh evleri sorumlusu: MİT'e göre Yarbay Mustafa Dönmez, 2005'te ortaya çıkarılan Karargah Evleri yapılanmasının bölge sorumluları arasında yer alıyor. 2008'de Sakarya'dan Ankara'ya tayin edilen Dönmez'in Karargah Evleri Ankara Bölge Sorumlusu olarak görev yaptığı belirtiliyor.



- Silahlar ne olacak?: Askeri Ceza Kanunu'nun 131'inci maddesi uyarınca tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinde çıkan silah ve mühimmatın ne olacağı merak ediliyor. 131'inci maddeye göre tutuklanan Yarbay Dönmez'in yine aynı madde uyarınca evinde ele geçirilen silahların TSK'dan çalındığının belirlenmesi durumunda geri verilmesi gerekiyor. İlgili maddede, "Çalınan mallar varsa alınır, yok edilmiş ise kıymeti ödetilir" hükmü yer alıyor. Ümraniye soruşturmasını başlatan el bombalarının daha sonra imha edilmesi hayli tartışılmıştı.

