'Cep'e zam yolda

Cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe yapılan aramalarda ücret tavanı yüzde 5.7 artırıldı. Mesaj ücretlerinde ise tavan fiyatı ise değişmedi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanan, GSM şirketlerinin cep telefonu ve haberleşme hizmetleri ücretlerine uygulayacağı yeni Azami Ücret Tarifesi yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yeni tarifede, GSM şirketlerince uygulanacak ücretlerin üst sınırı yüzde 5.7 oranında artırıldı. GSM şirketleri, ücretleri belirlerken; tarifedeki tavan fiyatları aşamıyorlar.

Yeni Azami Ücret Tarifesi'ne göre, cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41.54 kuruştan 43.89 kuruşa, yurtdışını arama ücreti de 4.38 liradan 4.63 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, 16.63 lira olan isim/unvan değişikliği tavan ücreti 17.57 lira olarak belirlenirken, hat devir ücreti 8.31 liradan 8.78 liraya, numara değişikliği 49.87 liradan 52.69 liraya, garanti kapsamında sim kart değişikliği tavan ücreti de 8.31 liradan 8.78 liraya yükseltildi. 41.55 lira olarak uygulanan kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeniyle değişim tavan ücreti de 43.90 lira olarak belirlendi.

Mesaj başına 41.54 kuruş olan yurt içi ve 83.08 kuruş olan yurt dışı kısa mesaj (SMS) tavan ücret tarifesi ise değişmedi.

Elektronik ortamda iletilen ayrıntılı faturalar için fatura başına 9.44 kuruş olan tavan ücretinde de bir değişiklik öngörülmezken, postayla iletilen ayrıntılı fatura tavan ücreti ise 57.71 kuruştan 60.97 kuruşa çıkarıldı.