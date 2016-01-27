Cep yakan doğalgaz faturaları nasıl düşer?

Soğuk kış aylarında evlerde en çok konuşulan konuların başında gelen doğalgaz faturalarını düşürmenin tek yolu ısı tasarrufu sağlamaktan geçiyor. Tasarruf yapmanın birçok yönteminden bazıları şöyle:

Termostatik vana

Günümüzde tüm radyatörlerde termostatik vanaların kullanılması doğru bir tercih. Günümüzde tüm radyatörlerde termostatik vanaların kullanılması doğru bir tercih.

Elle kumanda edilen radyatör vanaları, sadece aç/kapa yapabildikleri için ortam sıcaklıklarını sabit tutamıyor. Özellikle gaz sensörlü termostatik radyatör vanaları %35’e kadar tasarruf sağlıyor.

Termostatik vanalar bir kış döneminde yatırımını amorti edip uzun yıllar tasarrufu bütçeye ek gelir olarak katkıda bulunuyor, üstelik bunu konfor avantajıyla yapıyor.

Geceleri sıcaklığı 5 derece azaltmak

Kışın ısı tasarrufu yaparken başlangıç olarak; ortam sıcaklığının evde bulunulmadığı ve uyku süresince, normal sıcaklıklardan da düşük ayarlanması gerekiyor.

Isıtma ihtiyacı olmayan zamanlarda, geceleri normal konfor sıcaklığından 5 – 7 ºC daha düşük tutulması da tasarruf sağlıyor.

Kombiyi tamamen kapatmak

Isıtma sisteminin tamamen kapatılması ortamdaki mobilya, duvar gibi tüm cisimlerin yüzeylerinin yeniden ısıtılması gerekeceğinden, amaçlananın tam tersi, daha fazla enerji sarfiyatına neden oluyor.

Evde tek oda ısıtmayın

Kaloriferli ısıtma sistemlerinde bile evin sadece tek bir odasının ısıtılmasının yanlış. Sıcak odaya bitişik olan diğer odalarda temas yüzeylerinin enerji kayıpları oluşuyor. Aynı zamanda hiç ısıtma olmadığında bina yapısı ve malzemeler zarar görüyor.

1 ºC yüzde 6 enerji anlamına geliyor

Ortam sıcaklığındaki her 1 ºC artışın yüzde 6 daha fazla enerji sarfiyatı anlamına geldiği göz önüne alınınca, gereksiz ısınmanın engellenmesi sayesinde, yüzde 30’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanıyor.

Havalandırılan ev daha kolay ısınıyor

Konforlu ısıtmanın bir diğer koşulu ise ortamların havalandırılması. Ortam havalandırılmadığı zaman, iç havadaki nem oranı arttığı için, ortamların ısıtılması ve konfor şartlarının sağlanması daha da zorlaşıyor. Günde en az bir kez tüm pencere ve kapıların açılarak havalandırılması gerekiyor.

Perdelerin kapalı olması tasarruf sağlar

Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerin kapalı olması enerji tasarrufu sağlar. Odada sıcaklığın artması halinde pencereleri açmak yerine radyatör musluğunu kısın.