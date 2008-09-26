Cep ve internet ucuzluyor!

Sabit telefondan yüzde 80 ucuza konuşun!

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2009'da hem mobil hem de sabit internet üzerindeki Özel İletişim Vergisi'ni indireceklerini söyledi.Yıldırım, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün güzergahıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, 4 seçenek bulunduğunu ancak henüz güzergahın belirlenmediğini açıkladı.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Türk Telekom'un Ahlatlıbel Tesisleri'ndeki iftarda bir araya geldi.Bakan Yıldırım, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün güzergahıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, 4 seçenek bulunduğunu ancak henüz güzergahın belirlenmediğini, bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olurunu aldıktan sonra güzergahı netleştireceklerini söyledi.Dünyadaki finansal krizin sonuçlarını görmek istediklerini vurgulayan Yıldırım, bu nedenle yeni köprünün ihalesinin 2009 öncesine yetiştirilemeyeceğini belirtti.Küresel yatırımcıların yap-işlet-devret modeliyle yapılacak yatırımlara ilgisinin 6 ay öncesine göre değiştiğini dile getiren Yıldırım, yeni köprünün maliyetinin kamulaştırmalar hariç 2,5 milyar dolar düzeyinde öngörüldüğünü, bazı güzergah seçeneklerinde kamu arazisinin fazla olmasının maliyetleri düşürdüğünü kaydetti.Binali Yıldırım, internet üzerindeki vergilere ilişkin soru üzerine, ''2009'da hem mobil hem de sabit internet üzerindeki Özel İletişim Vergisi'ni indireceğiz ki internet kullanımı yaygınlaşsın'' diye konuştu.Bu alandaki vergilerin indirilmesi konusunda Telekomünikasyon Kurumunun Maliye Bakanlığı ile çalıştığını, yasal düzenleme ya da Bakanlar Kurulu Kararı'ndan hangisi gerekiyorsa bunun yapılacağını anlatan Yıldırım, mobil iletişimde yüzde 25, sabit hatlar üzerinden iletişimde ise yüzde 15 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin ''yüzde 5'ten fazla olmamasını'' düşündüklerini ifade etti.Sektördeki vergi indirimlerinin bütçe hedeflerini bozmayacağını da kaydeden Yıldırım, ''Yüksek vergiler sektördeki ciro artışını engelliyor. Faturalardaki vergi yüzde 50'ye yaklaştı. İndirmemek vergi kazancına değil, vergi kaybına neden olur hale geldi. Vatandaş konuşmaya çekiniyor. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız doya doya konuşsun'' dedi.