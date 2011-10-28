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Cep telefonuyla yardım istemeye çalışmış ERCİŞ (A.A)

28 Ekim 2011 01:58

-Cep telefonuyla yardım istemeye çalışmış ERCİŞ (A.A) - 27.10.2011 - Erciş'te, yaklaşık 100 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarılan İmdat Padak'ın cep telefonuyla yardım istemeye çalıştığı öğrenildi. Zeylan Caddesi'nde yıkılan Aydın Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu Azerbaycan'dan gelen ekipler tarafından, enkazdan yaralı olarak çıkarılan 18 yaşındaki İmdat Padak'ın bulunduğu yerden cep telefonuyla yakınlarına ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Padak'ın yakınlarının, gelen çağrı üzerine yetkilileri bilgilendirdiği belirtildi.  Yetkililer, İmdat Padak'ın iş makinelerinin enkaza gireceği fark edildiğini, enkazdan gelen ses üzerine, kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi. Padak'ı enkazdan çıkaran UMKE ekibinde yer alan Dr. Mehmet Suluoğlu, İmdat Padak'ın çıkarıldığı sırada bilincinin açık olduğunu sırtı duvara dönük bir şekilde bulunduğunu söyledi. Suluoğlu, Padak'ın yüzünün de açtıkları delikte kendilerine dönük olduğunu, kurtarma ekiplerinin, açılan bu delikten kendisine sorulan tüm soruların cevabını aldıklarını ifade etti. UMKE ekibinden Mehdi Önalan da hassas dinleme cihazıyla yaptıkları çalışma sonucu ses duyunca ekiplerin bu alana yönelerek genci kurtardığını söyledi.

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