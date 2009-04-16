Cep telefonuyla tuvalete girmek günahmış!



Hindistan'da yapılan İslam şurasında bir Müslüman’ın cep telefonu kullanırken şeriat kanunlarını çiğnememesi için nelere dikkat etmesi gerektiği maddeler halinde karara bağlandı.



Kanpur kentinde bulunan Camie Eşref Medresesi’nde Maulana Haşim Eşrefi başkanlığında yapılan şurada 5 ulema konseyi cep telefonu kullanımıyla ilgili şu kurulları belirledi:



* Cep telefonlarında Kuran’dan sureler ve ayetler sadece dinleme amaçlı kullanılabilir. Cep telefonu melodisi yapılması günahtır. Çünkü ayet öyle rasgele dinlenemez. Ayrıca telefon açılarak ayet bölününce günaha girilir.



* Namaz kılarken cep telefonunu titreşimde bırakmak günahtır.



* Cep telefonuyla tuvalete girmek de şeriat kanunlarına aykırıdır.



