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Dünya

Cep telefonuyla rahatsız edene hapis

Hindistan'da, cep telefonuyla konuşurken başkalarını rahatsız edenlere hapis cezası verilmesini öngören tasarı hazırlandı

07 Nisan 2009 03:00

Hindistan Parlamentosu'nun üst kanadındaki bir komite, cep telefonuyla konuşurken başkalarını rahatsız eden kişilere hapis cezası verilmesini öngören bir tasarı hazırladı.

277 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu ülkede cep telefonu, hayatın neredeyse her alanına girmiş durumda.

Trafik kazalarından kavgalara, hatta hastanelerde yanlış müdahalelere kadar pek çok soruna yol açan cep telefonu kullanımını daha medeni ve saygılı hale getirmeyi amaçlayan Hintli yetkililer, kamu alanlarında sesli şekilde cep telefonuyla konuşan kişilere hapis cezası verilmesini talep etti.

Tasarıda ayrıca, öğrencilerin ders sırasında cep telefonuyla konuşmasını engellemek için okul binalarının yakınlarına sinyal bozucular yerleştirilmesi, kamu personeline mesai saatlerinde cepten konuşma yasağı getirilmesi ve 'kadınların namuslarının korunması' için görüntülü telefon satışlarının yasaklanması da öngörülüyor.

Her yıl 10 milyonun üzerinde yeni abonenin katıldığı Hindistan cep telefonu sektörü, dünyanın en hızlı gelişen mobil iletişim ağlarından birisi olarak gösteriliyor.

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