Cep telefonuyla konuşurken yıldırım çarptı, hayatını kaybetti

Atatürk Üniversitesi öğrencisi Emre Yurdakul, Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Karakaya köyünde cep telefonu ile babasını aradığı sırada yıldırım düşmesi sonucu, öldü.

İspir Kaymakamı Faik Oktay Sözer'den alınan bilgiye göre, Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu (BESYO) 2'nci sınıf öğrencisi Emre Yurdakul, yaz tatili nedeniyle bulunduğu Karakakaya Köyü'nde amcası Cevdet Yurdakul ile birlikte dün ot biçmeye gitti.

Saat 16.00 sıralarında babası Cevat Yurdakul'ı telefonla aramak isteyen Emre'yi amcası Cevdet Yurdakul, "Şimşek çakıyor yıldırım düşer, telefonu kullanma" diye uyardı

Çok kısa konuşacağını söyleyerek cep telefonunu kullanan Emre Yurdakul'a bu sırada yıldırım çarptı.

Olay yerinde can veren Emre Yurdakul'un cesedi çağrılan ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ailenin ikinci çocuğu olan Emre Yurdakul'un cenazesi öğlen namazının ardından köyünde toprağa verildi.