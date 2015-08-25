Teknoloji uygulamalarının gelişmesiyle cep telefonlarının izlemesi ve buradaki bilgilerin hackerlar tarafından ele geçirilmesi çok daha kolay hale geldi. Cumhuriyet yazarı Murat Birsel, cep telefonu korsanlarına alınması gereken önelmleri 10 maddede sıraladı.

Murat Birsel'in "Cep telefonunuzdan izlendiğinizi nasıl anlarsınız?" başlığıyla Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan (25 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Birkaç yıl öncesine kadar, ‘fazla dert etmeyin’ der ve eklerdim; cep telefonlarına sızan korsanlar son derece profesyonel, hedefleri bizim gibi sade vatandaş değil, onlar ünlü artistler, ünlü işadamları ve devlet büyükleriyle uğraşır. Vereceğim örnek de hazırdı, dünya şampiyonu ağırsıklet boksörleri düşünün, onlar hiç sokaktan geçen birine yumruk atıyor mu, kendilerine denk gördükleri bir başka şampiyona karşı ringe çıkıyorlar...

Şimdi öyle değil, artık hepimizin tedbir alması gerekiyor. Peki, ne değişti?

Değişen şu: ‘Ağırsıklet korsanlar’ zeki, işi bilen, yüksek egolu insanlar ve birbirlerine hava atmak için nasıl korsanlık yaptıklarını anlatan programları (sihirbazın sırları gibi) internet üzerinden paylaştılar. Bu sırlar daha amatör ‘sihirbazlar’ tarafından internette bulundu ve yayıldı. Günümüz itibarıyla sanal ortam, son derece gelişmiş hırsızlık/korsanlık programları kullanan ‘yankesicilerle’ dolu.

Ne kadar korkalım?

Burada şu ayırımı yapalım, ünlü biriyseniz ve ‘ağırsıklet korsan’ -şan için- sizin telefonunuzdaki özel bilgi ve fotoğrafları ele geçirmeye çalışıyorsa (bütün tedbirleri aşmayı becerip) bunu yapma olasılığı çok yüksek. O zaman yapılacak iş, sanki şu an telefonunuz çalınmış gibi düşünüp bir başkasının eline geçmesini arzu etmediğiniz bütün bilgi, resim, adresleri vs. silmek.

Aynı tavsiye ‘en kesin çözüm ne?’ diyen herkes için geçerli.

Not: Zararlı yazılıma karşı program (antimalware) yüklemeyi deneyebilirsiniz. Ancak kesin çözüm her zaman için reset atmak olacaktır.

Alabileceğiniz tedbirler

Bu kadar kökten çözüm bana gerekmiyor, ama sanal yankesiciden de korunayım diyorsanız, dünyadaki bütün uzmanların üzerinde birleştiği tedbirleri aşağıda sıralıyorum:

1 Mutlaka parola kullanın ve kimseyle paylaşmayın. İki kişinin bildiği parola gizli değildir.

2 Telefonunuzdaki resimleri (mesela kredi kartınızın resmi), özel haberleşmeleri saklamak istiyorsanız mobil cihazda değil, evinizdeki bilgisayara veya flash bellek gibi bir hafızaya yedekleyerek koruyun.

3 Cep telefonunun telesekreter özelliğini kullanmayın, kullanacaksanız mutlaka şifre koyun.

4 Telefonunuz için yeni kullanım sistemleri sürüldüğünde hemen yükleyin çünkü genelde güvenlik açıklarını kapatmaya yöneliktir.

5 Kullanmadığınızda telefon mutlaka kilitli kalsın.

6 Nereden geldiğini bilmediğiniz hiçbir mesajı açmayın, silin gitsin.

7 Bir uygulama yüklediğinizde hangi izinleri verdiğinize dikkat edin, örneğin hava durumu programı yüklüyorsanız bulunduğunuz yeri bilmek istemesi normal ama kişilerinize erişmek ve mesajlarınızı okumak istemesi pek de normal değil.

8 Bluetooth üzerinden telefonunuza erişmek mümkündür, etraf kalabalıksa tercihen kapatın.

9 Bilmediğiniz wi-fi ağlarına bağlanırken dikkatli olun, yankesiciler wi-fi sever.

10 Ara sıra telefonu resetleyin ve şifre/parolanızı değiştirin.