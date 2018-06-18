T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cep telefonunu vermeyince bıçaklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki otobüs terminalinde, otobüs muavini Harun Altılı (20), görüşme yapmak amacıyla kendisinden cep telefonunu isteyen, ancak olumsuz yanıt verdiği Ömer Talha S

18 Haziran 2018 16:30

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki otobüs terminalinde, otobüs muavini Harun Altılı (20), görüşme yapmak amacıyla kendisinden cep telefonunu isteyen, ancak olumsuz yanıt verdiği Ömer Talha S. (20) tarafından karnından bıçaklandı.
Olay, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. Bir otobüs firmasında görevli muavin Harun Altılı\'nın yanına yaklaşan Ömer Talha S., iddiaya göre, bir yakınını arayacağını söyleyip, cep telefonunu istedi. Muavin Altılı\'nın telefonunu vermemesi üzerine, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Talha S., yanında taşıdığı bıçakla Altılı\'yı karnından yaraladı. Altılı, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri Ömer Talha S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Altılı\'nın tedaviye alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİHarun AltılıTalhaOlay Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs TerminaliBirMuavin AltılıTartışmaAltılıAmbulansla Denizli Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24