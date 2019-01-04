Cep telefonunu vermediği kişi tarafından bıçaklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde otobüs firması yazıhanesinde çalışan Naim Bozkurt (26), kimliği belirsiz kişi tarafından cep telefonunu vermediği gerekçesiyle bıçaklandı. Ağır yaralanan Bozkurt, tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan aranıyor.

Çorlu\'da terminaldeki bir otobüs firmasına ait yazıhanede çalışan Naim Bozkurt\'ın yanına dün akşam kimliği belirsiz kişi, geldi. Babasını arayacağını söyleyerek, Bozkurt\'tan cep telefonunu vermesini istedi. Bozkurt ise \"Tanımadığım kişiye telefonumu vermem\" diyerek, bu isteği reddetti. Kimliği belirsiz kişi, bir süre sonra dışarı çıkan Naim Bozkurt\'u takip etti ve 1 kez sırtından 3 kez de karnından bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Bozkurt\'un yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Bozkurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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