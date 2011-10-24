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Cep telefonundan yerini tarif etti kurtarıldı VAN (A.A)

24 Ekim 2011 12:42

-Cep telefonundan yerini tarif etti kurtarıldı VAN (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde, en çok hasarın oluştuğu Erciş ilçesinde, enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı. Cami Kebir Mahallesinde, çöken 6 katlı bir binanın enkazı altında kalan Yalçın Akay, cep telefonuyla 155 Polis İmdat hattını arayarak, bulunduğu yeri tarif etti. Polisin durumu ilettiği Sivil Savunma ekipleri, Akay'ı cep telefonuyla arayarak tam yerini tespit ettikten sonra çalışmaları başladı. Akay, ekiplerin çabalarıyla enkaz altından çıkarıldı. Sağ bacağından yaralanan Yalçın Akay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Akay'ın kurtarıldığı 6 katlı bina enkazının altında başka insanlar olduğunu belirleyen Sivil Savunma ekipleri, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

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