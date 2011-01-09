-CEP TELEFONUNDAN ''YALAN ÖLÇER''E TEPKİ BURSA (A.A) - 09.01.2011 - Son günlerde bir GSM operatörünün, abonelerine ''yalan ölçer cebinizde' mesajı gönderilmeye başlandığı bildirildi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, son dönemlerde, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, ''Yalan ölçer cebinizde! Cep telefonunuz ile insanların sesindeki stres seviyelerini ölçerek yalan söyleyip söylemediklerini bulun. Lie o meter uygulaması sadece 0.99 TL'ye cebinizde'' ifadelerinin yer aldığını belirtti. Uygulamayı indirmek için linkin bile gönderildiği mesajla GSM operatörünün yeni bir kazanç kapısı bulduğunu ileri süren Kaya, şöyle konuştu: ''Söz konusu operatör, yeni uygulamasıyla yalan söyleyen tüketicileri karşı tarafa bildirebileceğini taahhüt etmektedir. Firma, tüketiciye taahhüt ettiği hizmetlerdeki kaliteyi artırmak, tüketici hak ihlallerini ortadan kaldırmak, şikayetleri asgari seviyelere indirmek yerine, metafizik özellikleri kullanarak farklı rollere soyunmuştur. Operatör, tüketiciyi ve abonelerini potansiyel yalancı saymıştır. Kaldı ki, taahhüt ettiği hizmeti çeşitli etkenlerden dolayı yerine getiremeyecek olan firma, doğru söyleyeni bile yalancı göstererek sosyal ilişkilerin bozguncusu olmaya adaylığını açıklamıştır.'' Kaya, mesajda anlatılan ''yalan ölçer''in uygulama ya da oyun olabileceğini belirterek, ''Oyun ise mesajdaki içeriğe bakıldığında tüketiciyi aldatma vardır. Aboneler, merak edip indirdiklerinde belirli bir ücret ödeyecekler'' dedi. Firmanın asli görevlerini yerine getirecek çalışmalarını yaparak tüketici memnuniyetini artırması gerektiğini vurgulayan Kaya, ''Uygulamanın iptal edilmemesi halinde aldatıcı, yanıltıcı olması nedeniyle adli ve idari mercilere başvurumuzu yaparak firmanın mahkumiyetini sağlamaya kararlıyız'' diye konuştu.