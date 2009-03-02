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Cep telefonunda yeni dolandırıcılık yöntemi

Cep telefonları üzerinden yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı. Özellikle kadınlar hedef alınıyor. Kahramanlar genellikle sahte polis.

02 Mart 2009 02:00

Cep telefonları üzerinden yeni bir ‘dolandırıcılık’ türü ortaya çıktı. Özellikle kadınlar hedef alınıyor. Sahte ve sanal kahramanları ise polis, savcılık ve hatta terör örgütü PKK…

Cemal Subaşı / Tempo24

Olay şöyle gelişiyor:

Savcıya küfürlü mesaj

Cep telefonundan arayan şahıs, kendini tanıtıp polis olduğunu söyledikten sonra, “Hanımefendi cep telefon numaranız kopyalanmış. Biz bunu araştırıp ortaya çıkardık. Size ait bu numaradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na küfürlü mesajlar gidiyor. Hemen Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlar Birimi’ne gelip bazı evrakları imzalamanız gerekiyor…” Mağdurun hemen Emniyet’e gidemeyeceğini söylemesi üzerine “Masraflar için siz şu hesaba şu kadar para” ya da “Gerekli görüşmeler için şu numaraya şu kadar kontör geçin. Zamanınızı almayalım, biz halledelim” deniliyor.

Telsiz sesleri geliyor

Başka bir örnekte ise “Cep telefonunuz kopyalanmış ve terör örgütü PKK tarafından kullanılıyor” tehdidi yapılarak yine para veya kontör isteniyor.

Bu arada bu tür konuşmalar esnasında, arka fondan telsiz ve telefon konuşmaları sesleri duyuluyor.

Bu şekilde arananlardan biri de bir gazeteci. Arayan kişi, muhtemelen sahte olan adının M. Y. (Adı bizde saklı) olduğunu söylüyor. Aradığı numara ise 0534’lü. Bu numara geri arandığında “Vodafon’a kayıtlı böyle bir numara bulunmamaktadır” deniliyor. Ayrıca yaptığımız araştırmaya göre İstanbul Organize Suçlar’da da M.Y. adlı bir memur bulunmuyor.

Kopyalama imkânsız

Turkcell’in verdiği bilgiye göre, biri adına kayıtlı olan bir numara kesinlikle başkası tarafından kopyalanarak kullanılamıyor.

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