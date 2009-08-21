Cep telefonunda kampanya rekabetine son

BTK haksız kontör rekabetine neden olan kampayaların önüne geçebilmek için tüketici lehine önlemler alacak
BTK'nın yaptığı çalışmaya göre en fazla 20 saniyede bir kontör atacak.
Operatörler, tarife ve kontör atış sürelerinde gerekli ayarlamayı
yapacak., Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK), özellikle cep telefonunda çok sayıda farklı kampanya nedeniyle
kafa karıştıran, aboneleri krize sokan 'kontör' karmaşasına neşter
atmaya hazırlanıyor.
Haksız kontör rekabeti
BTK'nın yaptığı çalışmaya göre, kontör atış süresi en fazla 20 saniye
olacak. Gerek cep telefonu, gerekse sabit telefon operatörleri, her
kesimden abone çekmek için onlarca kampanya gerçekleştiriyor. Her bir
operatörde, kontör atış süresi farklı olması nedeniyle kampanyalar ve
avantajları abonelerce tam ya da gereği gibi anlaşılamıyor. BTK,
abonelerin kontör konusunda yaşadığı kafa karışıklığını gidermek için
kolları sıvadı. BTK, gerek cep gerekse de sabit telefonda, kontör atış
süresine standart getirmeyi planlıyor.
Tüketici lehine
BTK tarafından yapılan çalışmaya göre kontör atış süresi en fazla 20
saniye olacak. Operatörler, tarifelerinde ve kontör atış sürelerinde
gerekli ayarlamayı yapacak. Yetkililer, "Her bir operatör, en fazla 20
saniyelik kontör atış süreleri belirleyecek. Tabii, buna göre de
tarifelerini ortaya koyacak. Böylece, aboneler hangi operatörün daha
ucuza konuşturduğunu net biçimde görecek. Tarifeleri
karşılaştırabilecek" dedi. Yetkililer, uygulamanın ne zaman başlayacağı
sorusunu, "Çalışmamız, devam ediyor. Tabii, bu çalışma bittikten sonra
operatörlere sistemlerini uygun hale getirmeleri için de bir süre
verilecek. Bu bir süreyi gerektirir" diye konuştu.
Ortalama süre 20 saniye
BTK yetkilileri, BTK'nın kontör atış süresini en fazla 20 saniye neden
sınırlamayı düşündüğü sorusunu, "Konuşma süreleri konusunda bir
araştırma yaptık. Ortalama konuşma süresinin 20 saniye olduğu görüldü"
sözleriyle yanıtladı. Buna göre 20 saniye konuş 60 saniye öde dönemi
bitiyor.
Yetkililer, abonelerin ortalama 20 saniye konuştukları dikkate
alındığında getirilecek standardın tüketici lehine olacağını
kaydederek, "Herhangi bir operatörde diyelim ki kontör atış süresi 60
saniye. Abone, 20 saniye konuşuyor, 60 saniye parası ödüyor. Çünkü,
kontör 60 saniye üzerinden ücretlendirilmiş. Getirilecek standartla, 20
saniye konuşacak. Operatör de 20 saniyeye göre tarifesini düzenleyeceği
için abonenin faturası bundan olumlu etkilenecek" dedi. Yetkililer,
kontör atış süresine getirilecek standardın çok fazla sayıdaki kampanya
nedeniyle abonelerin yaşadığı 'en ucuz hangisi' yönündeki kafa
karışıklığını da ortadan kaldıracağını vurguladılar.