Cep telefonunda kampanya rekabetine son

BTK haksız kontör rekabetine neden olan kampayaların önüne geçebilmek için tüketici lehine önlemler alacak





BTK'nın yaptığı çalışmaya göre en fazla 20 saniyede bir kontör atacak. Operatörler, tarife ve kontör atış sürelerinde gerekli ayarlamayı yapacak., Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özellikle cep telefonunda çok sayıda farklı kampanya nedeniyle kafa karıştıran, aboneleri krize sokan 'kontör' karmaşasına neşter atmaya hazırlanıyor.



Haksız kontör rekabeti



BTK'nın yaptığı çalışmaya göre, kontör atış süresi en fazla 20 saniye olacak. Gerek cep telefonu, gerekse sabit telefon operatörleri, her kesimden abone çekmek için onlarca kampanya gerçekleştiriyor. Her bir operatörde, kontör atış süresi farklı olması nedeniyle kampanyalar ve avantajları abonelerce tam ya da gereği gibi anlaşılamıyor. BTK, abonelerin kontör konusunda yaşadığı kafa karışıklığını gidermek için kolları sıvadı. BTK, gerek cep gerekse de sabit telefonda, kontör atış süresine standart getirmeyi planlıyor.



Tüketici lehine



BTK tarafından yapılan çalışmaya göre kontör atış süresi en fazla 20 saniye olacak. Operatörler, tarifelerinde ve kontör atış sürelerinde gerekli ayarlamayı yapacak. Yetkililer, "Her bir operatör, en fazla 20 saniyelik kontör atış süreleri belirleyecek. Tabii, buna göre de tarifelerini ortaya koyacak. Böylece, aboneler hangi operatörün daha ucuza konuşturduğunu net biçimde görecek. Tarifeleri karşılaştırabilecek" dedi. Yetkililer, uygulamanın ne zaman başlayacağı sorusunu, "Çalışmamız, devam ediyor. Tabii, bu çalışma bittikten sonra operatörlere sistemlerini uygun hale getirmeleri için de bir süre verilecek. Bu bir süreyi gerektirir" diye konuştu.



Ortalama süre 20 saniye



BTK yetkilileri, BTK'nın kontör atış süresini en fazla 20 saniye neden sınırlamayı düşündüğü sorusunu, "Konuşma süreleri konusunda bir araştırma yaptık. Ortalama konuşma süresinin 20 saniye olduğu görüldü" sözleriyle yanıtladı. Buna göre 20 saniye konuş 60 saniye öde dönemi bitiyor.



Yetkililer, abonelerin ortalama 20 saniye konuştukları dikkate alındığında getirilecek standardın tüketici lehine olacağını kaydederek, "Herhangi bir operatörde diyelim ki kontör atış süresi 60 saniye. Abone, 20 saniye konuşuyor, 60 saniye parası ödüyor. Çünkü, kontör 60 saniye üzerinden ücretlendirilmiş. Getirilecek standartla, 20 saniye konuşacak. Operatör de 20 saniyeye göre tarifesini düzenleyeceği için abonenin faturası bundan olumlu etkilenecek" dedi. Yetkililer, kontör atış süresine getirilecek standardın çok fazla sayıdaki kampanya nedeniyle abonelerin yaşadığı 'en ucuz hangisi' yönündeki kafa karışıklığını da ortadan kaldıracağını vurguladılar.