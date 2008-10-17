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Ekonomi

Cep telefonunda internet vergisi düşebilir

Maliye Bakanlığı Türkiye’deki Telekom sektörünün uzun zamandır beklediği vergi indirimi için çalışma başlattığını açıkladı.

17 Ekim 2008 03:00

Maliye Bakanlığı, dünyadaki en yüksek iletişim vergilerinin bulunduğu Türkiye’deki telekom sektörünün uzun zamandan beri istediği vergi indirimi için bir çalışma başlattı

Bu kapsamda ilk aşamada geniş bant mobil internet hizmeti üzerinden alınan özel iletişim vergisinin (ÖİV) düşürülmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Türkiye’de mobil sabit servisleri üzerindeki vergi yükü yüzde 45-60 düzeyinde bulunurken, Avrupa’da bu oranın ortalama yüzde 19.5 olduğu kaydediliyor.

Mevcut durumda geniş bant internet için GSM operatörleri üzerinden yapılan işlemlerde yüzde 25, sabit operatör üzerinden yapılan işlemlerde ise 15 ÖİV alınıyor. Marmara depreminin ardından 1999’da geçici olarak konulan ÖİV, daha sonra kalıcı hale gelmişti.
Ekonomi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, vergi indiriminin bu aşamada hangi oranda olacağını söylemek mümkün değil ancak sabit ve mobildeki farklılığın giderilmesi, yüzde 25’lik oranın yüzde 15’e çekilmesi söz konusu olabilecek. Vergi indiriminde son sözü hükümet söyleyecek.

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