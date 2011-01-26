-CEP TELEFONUNA BAŞKA ŞÜPHELİNİN KAYITLARININ EKLENDİĞİ İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin cep telefonu kayıtlarına başka bir şüphelinin cep telefonu kayıtlarının eklenmesine ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Soruları yanıtlayan avukat Ülgen, Çelebi gözaltına alındıktan sonra cep telefonunun da emniyet görevlilerince kontrol altına alındığını kaydetti. Çelebi'nin telefonu üzerindeki inceleme sırasında, gözaltındaki başka bir şüpheli olan Mahmut Oğuz Kazancı'nın cep telefonundaki kayıtların, bu iki kişi arasında irtibat yaratmak amacıyla Çelebi'nin telefonuna aktarıldığını savunan Ülgen, şöyle devam etti: ''Bu bizim tarafımızdan belirlendiği için mahkemede bunu dile getirdik. Ancak Emniyet Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği yazıda, bunun sehven olduğunu belirtiyor. Bu aktarma işinin sanki evraklar üzerinde yapılmış olduğunu söylüyor. Burada ekleme değil yükleme söz konusu. Yani bir başka cep telefonundan Çelebi'nin telefonuna yükleme yapılmış. Bu sehven olmaz. İkincisi, bu telefon kapalıyken poliste 1 dakika 23 saniye süresince açılıyor ve bu 139 kayıt yükleniyor. Bunun sehveni olmaz.'' Avukat Ülgen, bu nedenle İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli üç polis memuru ile soruşturma sırasında sorumluluğu belirlenecek diğer kişiler hakkında TCK'nın ilgili maddelerince işlem yapılmak üzere yarın Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracaklarını bildirdi.