Cep telefonu sipariş etti bomba geldi!

AKP binasında patlama

AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının ayrıntıları belli oldu. Bombanın binada çalışan bir güvenlik görevlisinin internetten verdiği cep telefonu ile geldiği anlaşıldı.AKP İstanbul il binasına önceki gün düzenlenen bombalı saldırının 'kargocu' görünümlü tek kişi tarafından gerçekleştirildiği kesinleşti. Hain saldırıyı PKK'ya bağlı olduğu belirtilen ve kendisine 'Devrimci Karargâh' adını veren terör örgütü üstlendi. Güvenlik kamerasıyla tespit edilen eylemcinin parti binasına bir kargo şirketinin elemanıymış gibi girdiği tespit edildi.Kayıtlardan yola çıkan polis, saldırganın 20-25 yaşlarında olduğunu belirledi. Boru tipi bomba kullanılarak gerçekleştirilen eylemin uygulayıcısını yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldı. Bu çerçevede bir doğalgaz firmasında çalıştığı belirlenen İ.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin patlamadan 2 saat önce binaya geldiği ve bir paket bıraktığı tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan İ.Ş.'nin, aranan kişi olup olmadığı araştırılıyor.Bombalı paketin parti binasına nasıl girdiği de netleşti. Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti: Saat 13.30'da kurye, AKP özel güvenlik görevlisi Hayati Eryılmaz adına bir paket getirdi. Eryılmaz, birkaç gün önce internetten cep telefonu siparişi vermişti. Eryılmaz, o gün izinliydi. Durumdan haberdar olan arkadaşları paketi aldı. Polisler kuryenin üzerini aradı ama temiz çıktı. Beyaz poşet içindeki paket x-ray'dan geçirildi, ancak ikaz vermedi. Poşetten çıkarılıp ikinci kez geçirilmesine rağmen yine sinyal vermedi. Eryılmaz'a verilmek üzere danışmadaki masanın altına bırakılan paketteki zaman ayarlı bomba 14.45'te patladı.Eryılmaz, bombalı paketin kendisi adına geldiğini doğruladı: "İnternetten cep telefonu siparişi vermiştim. Bu olay benim üzerimden nasıl oldu anlamadım." Eryılmaz, olay sabahı binadan ayrıldığını söyledi. Bu arada Başbakan Tayyip Erdoğan, parti il binasına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Patlamada ağır yaralanan 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Gürkan Tülek, yoğun bakımdan çıktı. Başta boyun olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tülek, "Boynumdan darbe aldığımı arkadaşlarımı dışarıya çıkarıp arabaya yerleştirdikten sonra anladım. Boynuma bir parça saplanmıştı ve yoğun bir şekilde kan akıyordu." dedi.İl binasında çaycılık yapan Cahit Ayten'le polis memuru Hüsnü Uyan'ın ise yüzleri tamamen 'yok oldu'. Gözlerini kaybeden Uyan'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Okmeydanı Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adem Akçakaya, Uyan ve Ayten'in yüzlerindeki bütün uzuvların ağır darbe gördüğünü bildirdi.Memorial Hastanesi'nde tedavi gören Tuğba Akça ise sol bacağı büyük hasar gördüğü için eskisi gibi yürüyemeyecek. AKP İlçe İdare Amiri Cem Güngör de yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Yaralanan Okan Bucak ve Deniz Bölükbaşı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.