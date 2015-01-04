Cep telefonu şarjından yangın iddiası; 2 kişi öldü

Kars’ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti.

Kağızman ilçesinde dün gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında baba ve anne karnındaki bebeği hayatını kaybetti.



33 yaşındaki Özkan Boran isimli kişinin evinde yükselen dumanları gören ağabeyi kapıyı kırarak içeri girdiğinde, evde yangın çıktığını ve çıkan dumandan habersiz uyuyan kardeşi ve eşini baygın halde buldu.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Boran ve hamile olan eşi yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Özkan Boran hayatını kaybetti. Yapılan tetkiklerde hamile olan eşinin karnındaki bebeğin de öldüğü belirlenince doktorlar bebeği aldılar. Annenin yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

Evde yapılan incelemede prize takılı olan cep telefonu şarjının patlayarak kısa devreye sebep olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.