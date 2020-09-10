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Cep telefonu şarjı için tartıştığı ağabeyini öldürdü!

10 Eylül 2020 12:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Halil İbrahim D.(18), cep telefonunun şarj aleti nedeniyle tartıştığı ağabeyi Kenan D.'yi (24) babasına ait ruhsatlı tabancayla vurarak öldürdü.

Sabah saatlerinde Sabancı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Halil İbrahim D. ile ağabeyi Kenan D. arasında cep telefonunun şarj aleti yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Halil İbrahim D., çiftçi babasına ait ruhsatlı tabancayı alıp, ağabeyine ateş açtı.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan ağabey, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Halil İbrahim D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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