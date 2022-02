"Cep telefonu parası ile otomobil alırdık"

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde uzun süre Vergi Dairesi Müdürlüğü yapan, yeminli mali müşavir Sabri Arpaç çalışmasını köşesine taşıdı.

Uğuroğlu, "Yeminli Mali Müşavir Sabri Arpaç çok ilginç bir çalışma yaparak AKP iktidarında çöken ekonominin ve paranın pul olmasının net fotoğrafını, "Cep telefonları 10 yıl öncenin sıfır araba fiyatını geçti" diye ortaya koydu… Ah bu dış güçler ah… Türkiye'de AKP iktidarı o kadar zayıf ki, o kadar çaresiz ki; Dış güçler paramızı pul ettiler…" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında şunları kaydetti:

"İşte, Sabri Arpaç eski Maliye Bakanlığı gelirler genel müdürlüğünde yıllarca Vergi Dairesi müdürlüğü de yapan değerli dostum Sabri Arpaç'ın tespitleri;

- "2010 yılında Fiat Doblo ticari araç 17 bin 300 lira

- Hyundai Getz marka otomobil 19 bin 600 lira

- Nissan Micra marka otomobil 25 bin 404 lira

- Toyota Yaris marka otomobil 28 bin 900 lira,

- Dacia Logan Sedan marka otomobil 20 bin 950 lira,

- Renault Symbol Authentique marka otomobil 23 bin 300 liradır…

Apple İphone 13 Pro. Max. Akıllı telefonunun başlangıç fiyatı ise 28 bin 999 liradır.

Aksesuarları ile birlikte bugün fiyatı 35 bin lirayı buluyor. Döviz artınca fiyatların her gün artması da cabası…"

Sabri Arpaç bugün bulunmayan sıfır araç fiyatlarını ise yazmamış.

Peki, ben vereyim:

2021 Fiat Doblo Premio sıfır ticari araç 221 bin lira,

2021 Hyundai Getz açıklaması: "Fiyat Listemiz Güncellenmektedir."

2021 Nissan Micra Visia: 221 bin 300 lira,

2021 Toyota Yaris 1.5 Flame: 230 bin 700 lira,

2021 Dacia Prestige 444 bin 900 lira

2021 Renault Joy 361 bin lira…

Her marka aracın fiyat listesinde, "Araç fiyatları bayilere girdiğinizde değişebilir" uyarısı da yer alıyor.

Şimdi Sabri Arpaç'ın cep telefonları ile ilgili amortisman uyarısına;

- "Cep telefonları her an yanımızda taşıdığımız, her türlü işimizi onunla gördüğümüz bir teknoloji aleti.

Fiyatlarının aşırı artması, kullanım ömürlerinin bir yıldan fazla olması, değerinin amortisman ayırma sınırı olan bin 500 lirayı aşması nedeniyle doğrudan gider yazılmaları yerine, amortisman ayırmak şeklinde uç yılda gider yazılmaktadır. Mort olma argo dilimizde ölmek demektir. Amortisman ayırmanın bir duran varlık olan cep telefonunun değerinin kullanma ömrü süresince yok edilmesi yani mort olması demektir."