Cep telefonu kullanıcılarına özel kaldırım

Çin’in güneybatısındaki Çongking kenti, kaldırımlarında bir şeridi cep telefonu ekranlarından gözlerini ayıramayan ve diğer yayalarla çarpışma tehlikesi yaşayan cep telefonu kullanıcılarına tahsis etti. Kaldırımın diğer bölümündeyse cep kullanımı kullanılması yasak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Temmuz ayında da, National Geographic insan davranışlarını gözlemek amacıyla ABD başkenti Washington'da kısa süreyle benzer bir deneye girişmişti. Çongking'deki yeni cep telefonu kullananlara özel yürüyüş şeridi, Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da alay konusu oldu.

Weibo'daki mesajlar arasında, "Telefonum çaldığında şeridin öbür tarafına mı atlamalıyım?", "Belki ileride özellikle sarhoş sürücüler için de özel bir trafik şeridi yaparlar" gibi yorumlar yer aldı.

Çongking'de sadece yürürken cep telefonu kullananlara ayrılan kaldırım şeridi şimdi yeni bir sorun yaratmış görünüyor. Birçok kişinin büyük ilgisini çeken uygulama, durup fotoğraf çekenler yüzünden yaya trafiği yaratmış durumda.