Cep telefonu kullananların attığı her adım kayıtlı

Alman Yeşiller Partisi’nden politikacı Malte Spitz cep telefonu operatörlerinin kullanıcılar hakkında sahip olduğu bilgilere ilişkin şoke edici gerçekleri açıkladı. Deutsche Telekom adlı operatörden son 6 ay içinde kendisiyle ilgili tutulan kayıtları isteyen Spitz kayıtların, nerede uyuduğundan, trenle ne kadar seyahat ettiğine dair birçok detaya sahip olduğunu gördü.

Milliyet'in haberine göre; Spitz, 2006’da Avrupa Birliği vatandaşlarının cep telefonu bilgilerinin operatörler tarafından en az 6 ay saklanmasına dair alınan karar çerçevesinde operatörüne başvurdu. Son 6 ay içerisindeki kayıtlarını isteyen Spitz’e önce red cevabı verildi. Red cevabı alan Spitz firmaya dava açtı. Yıllar süren dava sonucunda Spitz bilgilerinin içerisinde bulunduğu CD’yi almaya hak kazandı. CD’nin içerisinden tam 35 bin 830 maddelik bir liste çıktı. Bilgileri Almanya’da yayımlanan Die Zeit adlı gazete ile paylaşan Spitz cep telefonu operatörlerinin kullanıcıları nasıl izlediğini ortaya koydu.

Bilgiler sayesinde Spitz’in 6 ay boyunca trenle ne kadar seyahat ettiği, kimi ne kadar sıklıkla aradığı, nerede uyuduğu gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaratıcı projeleri dünyaya tanıtma amacıyla kurulan bir platform olan TEDGlobal Konferansı’nda bir konuşma yapan Spitz, operastörlerin edindiği bu bilgiler ile toplumların kontrol edilebileceğini söyledi. Politikacı ayrıca herkesin kendi operatöründen bu bilgileri istemesi gerektiğini dile getirdi.