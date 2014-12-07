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Cep telefonu kılıfları da mı zehirli?

Çin'den getirilen ayakkabılarda bulunan zehirli maddelerin, cep telefonu ve tabletlerde kullanılan kılıflarda da olabileceği iddia edildi

07 Aralık 2014 12:41

Türkiye'deki zehirli ayakkabı skandalının yankıları devam ederken benzer bir uyarı da cep telefonu ve tablet kılıfları için geldi.

Matraş Deri Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Matraş, Habertürk gazetesinden Meltem Ersoy'a yaptığı açıklamada, ayakkabılardaki benzer tehlikenin cep telefonu ve tabletlerde kullanılan kılıflarda da olabileceği uyarısında bulundu.

Cep telefonu kılıflarında da benzer bir sorun olduğunu dile getiren Matraş, "18 milyon akıllı telefon, 2 milyon da tablet var Türkiye'de. Elimizde olan bu ürünlerin kılıflarının daha sağlıklı olması gerekir. Elektronik kılıf tarafında yoğunlaşıyoruz bu aralar. Bu konuda operatörlerle işbirliği başlattık. Çok kolay değil, deri, sağlıklı kılıfa geçilmesi. Şu anda yeni başladık, 10 noktada varız" ifadelerini kullandı.

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