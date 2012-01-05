-Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında ADANA (A.A) - 05.01.2012 - Adana'da cep telefonu satan iş yerlerinin kapısını terazi kilosu, balta veya demir çubukla kırarak girip cep telefonlarını çalan kişi, aynı işyerinden üçüncü hırsızlığını yaptıktan sonra yakayı ele verdi. Merkez Seyhan ilçesi Kurutuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde bulunan teknoloji markete gece saatlerinde gelen bir kişi, elinde bulunan terazi kilosu ile iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Hırsız, tezgah üzerinde bulunan ve piyasa değerinin 5 bin lira olduğu belirtilen 2 adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Camın kırılma sesi üzerine olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarından aldıkları eşkal üzerine başlattıkları çalışma sonucu olay yerine yakın bir noktada kovalamacanın ardından zanlıyı yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı U.Ş. ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin U.Ş. olduğunu tespit etti. Zanlının çaldığı elektronik malzemeleri yakalanmamak için attığı anlaşılırken, U.Ş'nin cep telefonu satan işyerlerinin kapısını terazi kilosu, taş, balta veya demir çubukla kırarak girdiği ve hırsızlık yaptığı kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. U.Ş'nin aynı iş yerini üçüncü kez soyduğu, çaldığı cep telefonu ve dizüstü bilgisayarları ise internet üzerinden yurt dışına sattığı öğrenildi.