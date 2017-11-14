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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir işyerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

14 Kasım 2017 18:05

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir işyerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün saat 10.30 sıralarında Altay Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde cep telefonu satan işyerinden, bir telefon çalındı. İşyeri sahibi ve çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde, telefonun müşteri gibi gelen bir kişi tarafından çalındığını belirleyip, durumu polise bildirdi. Polis, görüntülerden, cep telefonuyla konuşarak müşteri gibi içeri giren şüphelinin, işyeri sahibi ve çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bildiğini saptadı. Polis ayrıca, şüphelinin, tezgahtan aldığı bir telefonu gezinerek incelemeye başladığını, ardından da dışarı çıkıp vitrine bakıp, kaçtığını tespit etti.
Polis, görüntülerden eşkâlini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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