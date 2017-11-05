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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)  ESENYURT'ta 2 gece önce bir cep telefonu dükkanına giren yüzleri maskeli 5 kişi, içeriden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı

05 Kasım 2017 19:14

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)  ESENYURT\'ta 2 gece önce bir cep telefonu dükkanına giren yüzleri maskeli 5 kişi, içeriden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. 

2 DAKİKADA 10 BİN LİRALIK TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALDILAR
Olay 2 gece önce Esenyurt, Mehter Çeşme Mahallesi\'nde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan bir cep telefonu bayiine gelen yüzleri maskeli 5 kişi vitrin camını kırıp etrafı kontrol ederek içeri girdi.  Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına  saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren 3 kişi içeride bir süre gezinerek rafları karıştırdı. Bu sırada 1\'i kapıda beklerken diğeri de sokakta gözcülük yaptı. İçerdekiler  tezgah ile raflarda cep telefonu ve dizüstü bilgisayarları alarak,  dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi. İşyerinden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayarı çalan soyguncular  olayın ardından kayıplara karıştı. Gece saat 03:08 gibi içeri giren soyguncular , 03:10\'da işyerinden ayrılırken, dükkandaki hırsızlık anı da yaklaşık 2 dakika sürdü. 
Sabah işyerine gelen çalışanlar, dükkanın soyulduğunu anlayınca durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soyguncuları  yakalamak için çalışma başlattı. 

(FOTOĞRAF)
 

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