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Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bıçak tehdidi ile bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen Ferhat Sönmez, tutuklandı

18 Eylül 2018 18:35

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bıçak tehdidi ile bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen Ferhat Sönmez, tutuklandı.
İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nda meydana gelen olayda, T.O.Y.\'nin cep telefonu bıçak tehdidi ile bir kişi tarafından gasp edildi. T.O.Y., polis merkezine giderek cep telefonunun bıçak zoruyla alındığını belirtti. T.O.Y.\'nun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmada gasp şüphelisinin Ferhat Sönmez olduğunu belirledi. Çeşitli suçlardan poliste 45 kaydı bulunan Ferhat Sönmez, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Sönmez, Sulh Ceza Hakimliği tarafından gasp suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
 

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