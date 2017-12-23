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Cep telefonu gasp eden şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 16 yaşındaki A

23 Aralık 2017 17:42

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 16 yaşındaki A.K.\'nin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden 21 yaşındaki Zekeriya S. tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde kaybolduğunu belirten Zekeriya S., yakınlarına haber vermek istediğini belirterek A.K.\'den cep telefonunu istedi. Telefonu alan Zekeriya S., daha sonra bıçakla A.K.\'yi tehdit edip kaçtı. A.K.\'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen Zekeriya S.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve telefonu uyuşturucu almak için gasp ettiğini söyleyen Zekeriya S., işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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