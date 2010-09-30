-CEP TELEFONU FATURALI ABONEDE ARTIŞ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Karşılaştırma sitesi Enuygun.com'un analizine göre, cep telefonlarında faturalı abonelerin sayısı artıyor. Enuygun.com tarafından yapılan açıklamaya göre, site trafiği ve BTK verilerine dayanarak gerçekleştirilen analiz, 2010 yılı Nisan-Haziran ayları arasında mobil iletişim sektöründeki toplam abone sayısında değişiklik olmadığını ortaya koyarken, buna karşın abonelerin faturalı hatlara yöneldiğine dikkati çekti. Analize göre, bu veriyi destekleyecek şekilde ''www.enuygun.com'' üzerindeki ''tarife karşılaştırma aracı''nı kullanan her üç ön ödemeli bireysel hat kullanıcısından biri, şu anki tarifeleri ile kendi operatörlerinin faturalı hat tarifeleri arasındaki farkı araştırıyor. BTK verilerine göre, 2010 yılı ilk çeyreğinde toplam abone sayısında 1,3 milyon azalış görülürken, yılın ikinci çeyreğinde abone sayısında değişiklik olmadı. Aynı dönemde faturalı mobil abone sayısındaki artış ise dikkati çekti. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''2009 sonu itibariyle toplam mobil abonelerin yüzde 25,3'ü faturalı hat sahibi iken 2010 ilk çeyrekte bu oran yüzde 26,2'ye, 2010 ikinci çeyrek itibariyle ise yüzde 28'e ulaşmış bulunuyor. Bu veriler, 17,2 milyon kişinin faturalı mobil abone olduğunu gösteriyor. 2010 Mart ayı itibariyle 45,3 milyon olan ön ödemeli (eski adıyla kontörlü) hat abone sayısının ise ikinci çeyrekte 44,3 milyona gerilemiş bulunuyor.'' Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu verilere göre sistemden ayrılan abonelerin çoğunlukla ön ödemeli hat sahibi olduğu sonucuna vardıklarını belirtti. Sungurlu, ''Ön ödemeli veya faturalı hat abone sayılarındaki değişimleri incelediğimizde toplam mobil abone sayısındaki azalışın daha çok ön ödemeli abonelerden kaynaklandığını görüyoruz. Bunun dışında, operatörler tarafından sunulan avantajlı faturalı hat tarifeleri ve nisan ayından itibaren kontörden TL'ye geçiş uygulamasının tarifeleri daha kolay karşılaştırılabilir hale getirmesi, ön ödemeliden faturalı hatta geçişin artmasına neden oldu'' ifadesini kullandı. 2010 yılı başından itibaren toplam 7,1 milyon abonenin numarasını diğer operatöre taşıdığını dile getiren Sungurlu, şöyle devam etti: ''Kişilerin kullanım alışkanlıklarına göre farklılık gösteren avantajlı tarifelerin seçimi konusunda www.enuygun.com üzerinde sunduğumuz 'tarife karşılaştırma aracı'nı her gün yaklaşık 5 bin kişi kullanıyor. Ön ödemeli hat sahibi kullanıcılarımızın yüzde 39'u öncelikle bağlı oldukları operatörlerin sunduğu faturalı hat tarifelerini inceliyor. Ardından diğer operatörlerin tarifelerine göz atıyor. Diğer kullanıcılar ise kendi operatörlerinden bağımsız karar vermeyi tercih ediyor.''