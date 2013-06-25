Cep telefonu faturaları yüzde 20 azalacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), cepten konuşmayla ilgili radikal bir karara imza attı ve GSM konuşma ücretlerini yüzde 20 düşürdü.

BTK’nın kararına göre, Avea için 3.70 kuruş olan arabağlantı ücreti yüzde 20 düşüşle 2.96 kuruşa gerilerken; Vodafone için 3.23 kuruş olan arabağlantı ücreti ise 2.56 kuruşa düşürüldü. Turkcell için ise 3.13 kuruş seviyesinden, 2.50 kuruşa geriledi. Böylece mobil GSM konuşma ücretlerinin 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 20 seviyesinde ucuzlaması bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıdan tüm tüketicileri yakından ilgilendiren bir karar çıktı. “Sektörde rekabetin sürdürülebilir ve kalıcı olması” için alındığı belirtilen kararda, tüketicilerin ödediği GSM faturasını belirleyen arabağlantı ücretleri değişti.

BTK Kurul kararına göre, Avea için 3.70 kuruş olan arabağlantı ücreti, yüzde 20 düşüşle 2.96 kuruşa gerileyecek. Vodafone için 3.23 olan arabağlantı ücreti ise 2.56 kuruşa düşürülürken, Turkcell için ise 3.13 kuruş olan arabağlantı ücreti, 2.50 kuruş seviyesine gerileyecek.

Avrupa Birliği uygulamaları ile de paralellik arz ettiği belirtilen düzenlemenin tüketici fiyatlarına temmuz ayından itibaren indirim olarak yansıması bekleniyor. Kurulun kararında, “ortalama taban fiyat açısından” Turkcell’le ilgili bir düzenleme de yer aldı.

Buna göre alınan kararın sonucu olarak 1 Temmuz itibariyle Turkcell için şebeke içi ortalama taban fiyat seviyesi 5.35 kuruş düzeyinden 4.28 kuruş seviyesine gerileyecek.