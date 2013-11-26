Cep telefonu ev telefonuna fark attı

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde telefonla toplam 52 milyar dakika konuştu. Bunun 48 milyar dakikası cepten yapılırken sabit telefondan konuşma sadece 4 milyar dakikada kaldı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2013 yılı Üçüncü Çeyrek Pazar Verileri’ne göre sabit telefon cebe karşı savaşta iyice geri düştü.

3. çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 48 milyar, sabit trafik miktarı ise 4 milyar dakikayı buldu. Önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 5.5 artarken sabit trafik miktarı yüzde 9,4 azaldı.

Gelir de geriledi

Söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 87.3) mobilden mobile giden trafik oluşturdu.

Türkiye’de 13 milyon 696 bin 434 sabit telefon abonesi bulunuyor. Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 azalarak yüzde 18.1’e düştü.

Sabitten görüşme azalınca Türk Telekom bilançosu da bundan olumsuz etkilendi. Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri 3 çeyrek itibarıyla yaklaşık 1 milyar lira olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9, bir önceki döneme göre de yüzde 5,9 azaldı. 2012’nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 3.6 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 14,6 azalarak yaklaşık 3.07 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 97 dakika iken bu yılın aynı döneminde bu süre 100 dakikaya yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 23.07 lira oldu.

3G abonesi 47.5 milyon

Geçen yılın 3. çeyreğinde 40.3 milyon olan 3G abone sayısı ise bu yıl aynı dönemde 47.5 milyona ulaştı. 3. çeyrekte numara taşıma işlem sayısı ise bir önceki döneme göre yüzde 27.72 azalarak yaklaşık 2.5 milyon olarak gerçekleşti.