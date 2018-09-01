Cep telefonu dükkanını soyan hırsız, kameradan yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da cep telefonu tamiri ve satışı yapan iş yerinden piyasa değeri 20 bin liranın üzerinde olan dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, taşla cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin kapı camını kırıp, içeri girdi. İşyerinde, üzerindeki tişörtü değiştiren hırsız, önce kasayı kontrol etti, açamayacağını da anlayınca, cep telefonu ve aparatlarını alıp bir poşete doldurarak çıktı. Bir süre sonra geri dönen hırsız, bu kez bir dizüstü bilgisayarı alıp, işyerinden ayrıldı.

​İş yeri sahibi sabah geldiğinde, dükkanının soyulduğunu görüp polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini belirlediği hırsızı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 10 tablet, 16 cep telefonu, 6 cep telefonu kılıfı ve 7 batarya bulundu.

Çalıntı mallar sahibine teslim edilirken, şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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