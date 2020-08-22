Cep telefonu çalan hırsızdan basın mensuplarına: Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır

Adana’da bir kız çocuğunun cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra güven tim ekipleri tarafından yakalanan zanlı, "Cezalar bizi yıldıramaz sadece yıpratır" diye konuştu.

Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 14 yaşındaki H.Ş. annesiyle birlikte dolmuş beklerken arkadan gelen bir kişi cebindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bunu fark eden kız çocuğu da zanlıyı yakalamak için arkasından koştu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli güven tim ekipleri, kız çocuğunun bir kişiyi kovaladığını görüp harekete geçti ve zanlıyı yakaladı.



İki ayrı olayla ilgili ifadesi alınan şahıs, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarına, “Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır” demesi dikkat çekti.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.