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Cep telefonu çalan 2 kapkaççı yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

03 Aralık 2018 20:19

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre; merkez Ataşehir mahallesi, Malatya Caddesi\'nde yürüyen kadının elindeki cep telefonu, kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının durumu polise bildirmesi üzerine polis, telefonu çalan kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kapkaçla ilgili 2 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

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