Cep telefonu bayi, otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nde, cep telefonu bayisi Mehmet İlhan (32) park halinde duran kiralık otomobilin içinde, başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bu sabah, Muğla-Marmaris Karayolu Akyaka Kavşağı\'nın yanındaki boş alanda park halinde duran 34 SK 4740 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran bir kişiye görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incemede, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin, Ankara\'da cep telefonu bayiliği yapan, evli Mehmet İlhan olduğu, aracın ise geçen pazartesi günü kiralandığı belirlendi. Ayrıca, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İlhan\'ın gece, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, yanında bir kişinin daha bulunduğu saptandı.

Cinayeti bu kişinin işlediği değerlendirilerken, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Mehmet İlhan\'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



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