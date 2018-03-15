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Cep telefonlarının ışıklarıyla 'Afrin' yazdılar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için cep telefonlarının ışıklarıyla 'Afrin 23' yazdı

15 Mart 2018 15:38

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, Kredi Yurtlar Kurumu\'nun (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için cep telefonlarının ışıklarıyla \'Afrin 23\' yazdı. 
KYK Ömer Bilginoğlu Yurdu\'nda kalan öğrenciler, Mehmetçik\'e destek için \'Afrin\' koreografisi hazırladı. Yaklaşık 100 öğrenci, dün gece saatlerinde, cep telefonlarının ışıklarıyla \'Afrin 23\' yazdı. Yurt müdürü Kayahal Topal, gençlerin Mehmetçik\'e destek için her zaman hazır olduğunu belirterek, \"15 Temmuz\'da bu gençlik, nasıl bir gençlik olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Bugün Afrin\'de, bu gençlerimiz yok; ama oraya gitmeye hazır gençlerimiz buradalar. Bugün de neler yapabiliriz, diye düşündüler. Türkiye\'de birçok yurdun camına ‘Afrin’ yazıldı; ama bizim yurdun camına \'Afrin\' yazısı olmayınca öğrencilerimiz cep telefonlarının ışıklarını kullanarak, ‘Afrin’ yazmak istedi. Yaklaşık 100 öğrencimiz, gecenin geç saati olmasına rağmen saatlerce gayret gösterip, ‘Afrin’ yazdılar. Öğrencilerime teşekkür ediyorum\" diye konuştu. 
Yurtta kalan öğrencilerden Mehmet Hayri Salar ise Afrin\'deki güvenlik güçlerini unutmadıklarını belirterek, \"Bizler için Afrin’de kahramanca şehit olan ve savaşan askerlerimiz için ne yapabiliriz, diye düşündük. Bedenlerimizi ve cep telefonlarımızın ışıklarını kullanarak, \'Afrin\' yazısını yazdık. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah, askerlerimizin yardımcısı olsun\" dedi. 

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