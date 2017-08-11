"Cep telefonlarındaki TRT payını artıran AKP, hükümet programında TRT payını kaldırma sözü vermişti"

Cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı. Söz konusu değişiklik gelirleri ve yayın politikası nedeniyle sıklıkla eleştirlen TRT'yi bir kez daha tartışma konusu haline getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ise AKP'nin 2003 yılında 58. hükümet programında elektrik bedelleri üzerinden tashil edilen TRT payının kademeli olarak azaltılması sözünü verdiği hatırlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin kurduğu 58. Hükümetin programında TRT payı olarak bilinen verginin kaldırılacağı sözü verilmişti. Bırakın kaldırmayı, her gün yenisini koyuyorlar" dedi.

TRT’nin faaliyetlerini yakından takip eden Yarkadaş, AKP’nin TRT’ye aktarılan elektrik payının kaldırılacağı sözünü verdiği o belgeleri açıkladı.

"3 ay içinde TRT payı kaldırılacak"

3 Ocak 2003 tarihinde AKP tarafından yayımlayan 58. Hükümetin “Acil Eylem Planı”nda TRT’ye aktarılan elektrik payının 3 ay içinde kaldırılacağı taahhüt ediliyor. Aradan geçen 15 yıl içerisinde elektrik payı kaldırılmadığı gibi TRT’ye kaynak yaratılması için farklı vergilendirmeler yapıldı.

58. Hükümetin “Acil Eylem Planı”nda verdiği sözü belgesini yayınlayarak gündeme getiren Yarkadaş, TRT’ye yeni kaynaklar yaratmak için hükümet tarafından yeni çalışmalar yapıldığını söyledi.

CHP’li milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuoyuna açıkladığım bu belge AKP hükümetinin bir yalanını daha gösteriyor. 2003 yılının başında TRT’ye aktarılan elektrik payının 3 ay içinde kaldırılacağı ifade edilmiş. Aradan 15 yıl geçti. AKP hükümeti, bırakın TRT payını kaldırmayı, cep telefonu ve İPad'ten bile TRT için vergi toplamaya başladı. Halkımıza tam 16 yıldır yalan söylüyorlar.

Önceki hafta yaptığım açıklamada, dış yapımlara 753 trilyon aktarıldığını ortaya çıkardım. TRT'yi finanse etmek için cep telefonu ve İPad satışından alınacak yüzde 6'lık vergiyi Danıştay'a götürüp yürütmeyi durdurdum. Danıştay'a baskı yapıp kararı kaldırttılar. Bu yetmedi, vergi dilimini yüzde 6'dan yüzde ona çıkardılar.

Oysa iktidara gelirken, elektrikten alınan yüzde ikilik payı bile kaldıracaklarını vaad etmişlerdi. Birkaç gün sonra AKP'nin kuruluşunun 16. yılını kutlayacaklar. 16 yıllık yalanlarını yüzlerine vuruyorum ama utanmayacaklarını da çok iyi biliyorum.

Hükümetin megafonu rolünü üstlenen TRT sürekli zarar eden ve yandaşları besleyen bir çiftliğe dönüştü. Halkımızın bu gerçeği görmesini ve vergilerinin çar çur edilmesine itiraz etmesini diliyorum."​