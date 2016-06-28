Cep telefonlarına ve bilgisayarlara TRT bandrolü geliyor, fiyatlar zamlanıyor

İnternet yoluyla radyo ve TV yayınlarını alabilen cihazlar da TRT bandrolü uygulaması kapsamına alındı. Bu durumun cihaz fiyatlarını artırması bekleniyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, "internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesiyle radyo ve TV yayınlarını" alabilen cihazlar yüzde 6 oran üzerinden TRT bandrolü uygulamasına tabi olacak.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; Bu kapsamda, daha önce bandrol uygulamasına tabi olmayan, alıcısı olsun olmasın internete bağlanan cep telefonları yüzde 6 ve 7 oranında, tablet ve bilgisayarlar da yüzde 2 ve 3 oranında TRT bandrolü uygulamasına tabi tutulacak.

Radyo ve televizyonlardan daha önce alınan yüzde 16 oranında alınan TRT bandrolü uygulanması ise değiştirilmedi.

"Telefon devleri bu karara itiraz edebilir"

Bilişim Avukatı Ersoy Akdemir, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu otomatik olarak şu şansı tanıyor: Artık her telefon tablet bundan ve hatta akıllı saatlerden bile (radyo dinlenebilen) bu bedel tahsil edilecek. Ancak bu tahsilatın nasıl yapılacağı belli değil; bilgilendirmenin yapılmasıyla birlikte yeni vergi cihazlara uygulanacak. Telefon devleri bu karara itiraz edebilir; çünkü uluslararası hukuk anlamında doğru görünmüyor, kafalarda soru işareti yaratıyor."